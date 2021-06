Spotify: “Mille” debutta al #2 posto, ancora alto Sangiovanni

- Consigliato per te -

Debutta al #2 posto su Spotify “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. A dominare la #Top200 è ancora Sangiovanni con “Malibu”

La classifica Spotify di questa settimana è il riflesso delle new entry estive. Debutta infatti in posizione #2 “Mille” il brano di Fedez e Achille Lauro in feat. con Orietta Berti. A dominare ancora la #Top200 è Sangiovanni con la sua irresistibile “Malibu”, mentre resta stabile al #3 posto la “Nuovo Range” di Rkomi feat. Sfera Ebbasta.

Ecco la classifica Spotify di questa settimana

Scopriamo insieme nel dettaglio le prime #20 posizioni della classifica #Top200 di Spotify. Continuano a suonare bene le canzoni di Amici, in particolare quelle di Aka 7even e Sangiovanni, così come permane il dominio dei Maneskin. Questa settimana entrano in trend diverse hit che si contendono lo scettro di regina dell’estate.

- Consigliato per te -

1.Malibu – Sangiovanni

Senza troppe sorprese è ancora “Malibu” la regina di Spotify. Il brano in radio suona forte e il successo del suo giovane interprete è anch’esso una conferma.

2.Mille – Fedez, Achille Lauro feat. Orietta Berti

Il trio più inaspettato di questa estate. L’idea dei due rapper di collaborare con Orietta Berti nasce dopo Sanremo 2021. La canzone è orecchiabile e senza dubbio possibile candidata all’Olimpo dei tormentoni estivi.

3.Nuovo Range – Rkomi, Junior K feat. Sfera Ebbasta

Ha fatto il suo esordio direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti e ascoltati in Italia, Nuovo range è il brano che vede Rkomi collaborare con Sfera Ebbasta e Junior K.

4.Loca – Aka 7even

Scende di una posizione rispetto alla scorsa settimana Aka 7even, ma niente paura, la sua “Loca” è ancora suonatissima in radio. Non solo, il brano piace molto al pubblico di Spotify che continua con gli streams.

5.Zitti e buoni – Maneskin

Scendono anche i Maneskin all’interno della #Top200. Tuttavia il brano vincitore dell’edizione 2021 degli Eurovision si conferma alto tra le prime #20 posizioni.

6.I wanna be your slave – Maneskin

Se “Zitti e buoni” scende, “I wanna be your slave” sale e di ben otto posizioni. La band che ha riportato il rock sulla vetta d’Europa al popolo di Spotify piace e gli streams ne sono la dimostrazione.

7.Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt feat. Ana Mena

Il pezzo fuori dal 4 giugno è entrato subito in classifica. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con il brano A un passo dalla Luna, la coppia torna per infuocare anche questa estate.

8.Lady – Sangiovanni

Chi non ha cantato almeno una volta il ritornello di questa canzone? “Lady” continua ad essere la colonna sonora social per eccellenza e Sangiovanni si gode il suo momento di gloria. A quanto pare è solo l’inizio.

9.Ti raggiungerò – Fred De Palma

Il binomio Fred De Palma e pezzo estivo, è ormai indissolubile. La sua Ti raggiungerò piace davvero tanto non solo alla radio, ma anche al popolo del digitale. Spotify ringrazia.

Classifica Spotify: Posizioni dalla #10 alla #20

10.Partire da te – Rkomi

Il brano “Partire da te” è tratto dall’album “Taxi Driver”, il terzo disco in studio di Rkomi, uscito il 30 aprile 2021 e il cui titolo è un tributo all’omonimo film di Martin Scorsese.

11.Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Riton, Nightcrawlers

E’ un inno al fine settimana, in particolar modo al venerdì, che apre il weekend. Il singolo Friday del produttore Inglee Henry Smithson, alias Riton, è prodotto con la collaborazione di The Invisible Men.

12.Notti in bianco – Blanco

Riccardo in arte Blanco, è un emergente cantante di Brescia classe 2003 e Notti In Bianco è il suo secondo singolo in carriera, rilasciato il 23 luglio 2020. In classifica Spotify si piazza bene.

13.Pistolero – Elettra Lamborghini

“Pistolero” è il classico cattivo ragazzo, icona del maschio bello ed impossibile e antieroe per eccellenza. Elettra Lamborghini è pronta a sfoderare le armi pesanti con quella che si candida ad essere possibile hit estiva.

14.Las Vegas – Tancredi

Altro ritornello killer è quello di “Las Vegas” brano di Tancredi. In classifica Spotify il brano è in discesa, tuttavia continua a piacere molto al mondo social e non solo.

15.La genesi del tuo colore – Irama

Sembra impossibile immaginare un’estate senza Irama e infatti la sua “La genesi del tuo colore” non ha mai smesso di suonare dallo scorso febbraio.

16.Tutta la notte – Sangiovanni

Nelle prime #20 posizioni c’è ancora Amici e in particolare ancora Sangiovanni. Il vincitore della categoria canto di questa edizione è re indiscusso di tutte le classifiche.

17.Mastercard – Shiva feat. Lil Baby

Il ventunenne rapper Shiva ha pubblicato il suo terzo album in studio ‘Dolce Vita’ e l’omonimo singolo. Da rapper di quartiere, adesso, è un talento da tenere d’occhio. La sua “Mastercard” è in posizione #17.

18.Luna piena – Rkomi, Shablo feat Irama

Torna Rkomi che mette da parte il rap e si dedica al pop. Esperimento riuscito a metà forse, ma la collaborazione con Shablo ed Irama è davvero azzeccata. Nel videoclip rende omaggio al “Taxi driver” di Scorsese così come in “Nuovo range”.

19.Salsa – J Ax feat. Jake La Furia

Lo zio Ax è tornato. La sua “Salsa” in duetto con Jake La Furia è ballabile, scatenata e tutta da cantare. Il brano è in salita all’interno della #Top200 di Spotify.

20.Mi manchi – Aka 7even

Chiude le prime #20 posizioni di questa settimana, Aka 7even. La sua “Mi manchi” è romatica, pop e per tanto molto gettonata tra gli straems. Il brano è in discesa, ma resiste.