Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Mercoledì 26 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti:

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Nelle ultime puntate del programma, l’attenzione sarà tutta per il trono Over. Dopo la lite tra Isabella e Gemma che ha coinvolto anche tutti gli opinionisti, oggi al centro dello studio di Uomini e Donne potrebbe esserci Ida. La dama, tornata nel programma dopo la relazione fallita con Riccardo, a fatica sta cercando di conoscere altri cavalieri ma fin ora la ricerca è stata fallimentare. Per ora, le sue conoscenze si sono fermate al cavaliere Gabriele che era venuto per conoscere un’altra dama ma che comunque aveva attirato l’attenzione della veterana. Sembrerebbe però, che tra i due sia già conclusa la conoscenza.

Protagonisti anche Elisabetta e Luca. La dama aveva conosciuto il cavaliere e si era innamorata di lui ma purtroppo non ricambiata. Luca, nonostante provi qualcosa per Elisabetta, comunque ha sempre ammesso di non essere abbastanza per iniziare una relazione con lei. Elisabetta, nelle puntate precedenti di Uomini e Donne, aveva deciso di chiudere a malincuore la relazione. Le cose sono cambiate? I due proveranno a darsi un’altra possibilità?