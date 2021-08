Yaman e Argentero ai ferri corti: “Sandokan” a rischio?

I due si sarebbero incrociati a Gallipoli senza neppure salutarsi: il rapporto “difficile” tra Can Yaman e Luca Argentero mette a rischio la produzione di “Sandokan”

Le riprese del nuovo Sandokan targato Lux Vide dovevano partire quest’estate, ma al momento il progetto sembra essersi arenato. E non solo per questioni relative all’acquisto dei diritti di messa in onda della serie (il derby sarebbe fittissimo tra una grande rete generalista e un colosso dello streaming), ma anche per i rapporti non proprio idilliaci che intercorrerebbero tra i due protagonisti.

Il settimanale Nuovo, in particolare, ha beccato Can Yaman (opzionato per il ruolo della Tigre della Malesia che negli Anni Settanta fu di Kabir Bedi) e Luca Argentero (scelto per interpretare Yanez de Gomera), in un noto locale di Gallipoli, città estiva per eccellenza che entrambi hanno raggiunto per trascorrere qualche giorno di relax prima di tornare sul set (Argentero sta completando le riprese della seconda stagione di Doc – Nelle Tue Mani, ndr.), potendo registrare che i due, pur essendosi incrociati, non si sono scambiati il benchè minimo cenno di saluto.

Cosa sia successo tra Yaman e Argentero non è dato saperlo, magari abbiamo scambiato la “freddezza” dei loro scambi con l’assoluta necessità di attenersi alle norme di distanziamento sociale dettate dal Covid.

Quel che è certo è che quel pizzico di rivalità che ci sembra di intravedere tra i due rende ancora più febbrile l’attesa per “Sandokan”. Si tratta pur sempre dei due sex-symbol più amati della fiction italiana contemporanea e secoli di letteratura avventurosa ci hanno insegnato che in ogni savana c’è posto per un solo leone: a favore di chi penderà la bilancia del pubblico rosa?