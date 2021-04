Il Napoli può contare su Zielinski. Esito negativo al tampone molecolare, il polacco sarà in campo contro il Crotone

“Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”. Il Napoli comunica così la disponibilità del centrocampista per la prossima partita contro il Crotone.

Dopo un’altalena di esiti positivi e negativi, finalmente il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Zielinski è il giocatore chiave delle ultime vittorie partenopee, uno dei migliori di questa stagione, se non il più importante. Gattuso gli ha trovato la giusta collocazione tra le linee, dove si esalta sia con i suoi tempi di inserimento che con il tiro da fuori o l’assist. La positività dei membri dello staff dell’Italia ha creato il caos tra le squadre di Serie A: la Juventus non potrà contare su Bonucci, il Sassuolo ha deciso di non schierare i nazionali.

Tra le fila del Napoli per ora pericolo scampato, soprattutto per calciatori come Insigne che è stato a stretto contatto con lo staff. Il 7 aprile si giocherà il recupero contro la Juventus e Gattuso spera non ci siano problemi.