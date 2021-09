Biden alla ricerca di una soluzione dopo la crisi con la Francia

Dopo la crisi dei sottomarini il Presidente USA Joe Biden cerca di allentare il clima di tensione creatosi con la Francia

Biden cerca di allentare il clima di tensione creatosi con la Francia. Dopo più di una settimana di grandi tensioni a causa del discusso patto militare anti-Cina che aveva escluso la Francia e tutti gli alleati dell’Unione Europea il governo statunitense cerca di rimediare. Joe Biden ed Emmanuel Macron,hanno parlato al telefono e reso pubblico un comunicato congiunto in cui gli Stati Uniti riconoscono che avrebbero dovuto consultare il governo francese durante la fase di negoziato del patto.

La rabbia francese

La Francia aveva reagito con molta durezza all’annuncio dell’accordo anche per ragioni economiche. Il patto militare prevede di dotare l’Australia di sottomarini a propulsione nucleare: questo aveva fatto sì che il governo australiano rescindesse unilateralmente un contratto di fornitura di sottomarini tradizionali proprio con la Francia, dal valore di 66 miliardi di dollari (circa 56 miliardi di euro).

Verso una distensione

Mercoledì notte però i due presidenti si sono sentiti al telefono per oltre mezz’ora – su richiesta di Biden, come dice il comunicato congiunto, un segnale esplicito del fatto che a fare il primo passo per la riconciliazione sono stati gli Stati Uniti. Nel comunicato pubblicato dopo la telefonata, si legge che “i due leader hanno concordato che la situazione avrebbe avuto benefici da consultazioni aperte tra alleati su questioni di interesse strategico per la Francia e per i nostri partner europei. Biden ha espresso il suo impegno a questo proposito.”

Gli USA riconoscono il proprio errore

In pratica, Biden ha riconosciuto che avrebbe dovuto consultare la Francia sulla questione dei sottomarini. Restano però i dubbi di alcuni resoconti nei quali gli Stati Uniti e l’Australia avrebbero adottato “misure straordinarie” per fare in modo che la Francia non venisse a sapere del loro accordo. Biden e Macron si incontreranno a ottobre in Europa per continuare a tenere aperto il dialogo, e l’ambasciatore francese tornerà a Washington la settimana prossima.