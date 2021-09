“Da grande”: gli ospiti dell’ultima puntata tra balli e viaggi introspettivi

Da Elodie a Lillo: ecco chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata del varietà “Da Grande” in onda, in prima serata, su Rai 1 domenica 26 settembre

“Da grande” è un varietà di Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan. Il programma è uno show in cui si alternano, ripetutamente, momenti di canto, ballo, divertimento e monologhi introspettivi, in cui Cattelan ricopre tre ruoli: conduttore, intrattenitore e performer.

L’obiettivo principale è quello di far riflettere il pubblico, di condurre le persone ad interiorizzare in modo costruttivo le proprie esperienze di vita. I protagonisti sono adulti che raccontano i loro cambiamenti, mettendo in luce ciò che li ha forgiati rispetto a quando avevano 20 anni, comunicando in maniera libera i loro sogni, le loro aspettative e i traguardi che sono riusciti a raggiungere.

Classe 1980, Alessandro è un conduttore televisivo e radiofonico che fa il suo debutto su una rete Rai proprio con questo programma. Prima di passare in Rai, il piemontese ha condotto le ultime dieci edizioni di “X Factor“ e altri programmi come “E poi c’è Cattelan” e i “David di Donatello”, tutti andati in onda su Sky.

La penultima puntata di domenica 19 settembre è stata un vero e proprio successo e il giovane conduttore, con il suo entusiasmo ed il suo carisma, ha saputo conquistare l’audience del pubblico il quale, intrepido, attende l’ultima puntata che andrà in onda domenica 26 settembre.

Ma chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata?

Secondo le prime indiscrezioni otto saranno gli ospiti speciali di domenica 26 settembre:

–Elodie, cantante e futura conduttrice de “Le Iene”;

–Serena Rossi, conduttrice televisiva ed attrice;

–Sangiovanni, uno dei cantanti più in voga del momento;

–Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, due famosissimi campioni olimpici;

–Bella Thorne, attrice e cantante statunitense;

–Benji Mascolo, attore e collega della Thorne, con la quale ha girato il film “Time is Up”

–Lillo, attore, comico, cantante, musicista e conduttore televisivo

Non ci resta che aspettare domenica 26 settembre per vedere, tutti insieme, questo meraviglioso programma televisivo che va in onda, in prima serata, su Rai 1 ,subito dopo “I soliti ignoti”, show televisivo condotto da Amadeus.