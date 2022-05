Sanremo 2023: ecco l’annuncio di Amadeus

Mentre fervono i preparativi per l’Eurovision che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, Amadeus gioca d’anticipo e annuncia che Sanremo 2023 si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023 in diretta dal Teatro Ariston.

L’annuncio è arrivato durante la messa in onda del Tg1, utilizzato spesso come canale di comunicazione non solo durante la kermesse per annunciare gli ospiti di ogni serata, ma anche nel periodo precedente a Sanremo per raccontare al pubblico le novità che ruotano attorno alla kermesse.

Tra pochi giorni, inoltre, ci apriranno le candidature per Sanremo Giovani che porterà alla selezione dei tre cantanti – o gruppi – che poi prenderanno parte alla gara durante le serate del Festival. “Già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi che vorranno partecipare a Sanremo Giovani e ci sarà tempo fino al 12 ottobre. La sera del 12 dicembre, invece, sapremo chi sono i primi tre che, come nell’ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big“

Sanremo Giovani

Nella prima fase di selezione, il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta ascolteranno tutti i brani presentati e sceglieranno almeno 30 Artisti che si esibiranno nelle audizioni dal vivo a Roma. Verranno così selezionati gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, a cui si aggiungeranno i 4 di Area Sanremo scelti dalla Commissione musicale.

Nel corso della finalissima, a scegliere i 3 che si uniranno ai Big saranno dunque la Commissione Musicale (in questa occasione non presieduta dal Direttore Artistico ma da altro membro scelto tra i suoi componenti) con peso del 50% e lo stesso Direttore Artistico, in maniera autonoma e disgiunta rispetto alla Commissione Musicale, con peso del 50%. Non è quindi previsto il televoto del pubblico da casa.

I vincitori dovranno presentarsi a Sanremo 2023 con un brano inedito rispetto a quello con cui hanno partecipato a Sanremo Giovani 2022.

I giovani e i gruppi candidati, oltre a non far parte di Area Sanremo 2022, non devono aver mai partecipato al Festival nella categoria Campioni (o diversamente denominata), ed è necessario che siano già presenti nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione – o da parte della casa discografica, o dell’Artista stesso – di almeno due singoli (anche contenuti in un unico album) diversi rispetto a quello presentato alle selezioni.

Per quest’ultima clausola, almeno un componente dei gruppi – anche come membro di un’altra formazione – dovrà rispettare tale requisito (che si intenderà soddisfatto anche qualora i due brani siano stati commercializzati ognuno da componenti diversi come Artisti singoli o con diversa formazione).

Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival – a partire dalle ore 18.00 di giovedì 12 maggio 2022 e tassativamente entro e non oltre mercoledì 12 ottobre 2022 – la domanda d’iscrizione, attraverso il sito Rai dedicato a Sanremo.