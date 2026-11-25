di Redazione ZON

In sintesi. The Nice Guys, commedia poliziesca del 2016 diretta da Shane Black con Ryan Gosling e Russell Crowe, è il film più visto di Apple TV negli Stati Uniti, come riporta ZON.it il 25 novembre 2026. Il primato è arrivato 28 giorni dopo l’ingresso nel catalogo statunitense. In Italia il film è disponibile su Mediaset Infinity.

I punti chiave The Nice Guys è una commedia poliziesca del 2016 diretta da Shane Black con Ryan Gosling e Russell Crowe.

The Nice Guys è diventato il film più visto di Apple TV negli Stati Uniti 28 giorni dopo l’ingresso nel catalogo statunitense della piattaforma.

In Italia The Nice Guys è disponibile su Mediaset Infinity, mentre la distribuzione italiana nelle sale è di Lucky Red.

Shane Black e Anthony Bagarozzi hanno concepito The Nice Guys come possibile episodio pilota di una serie televisiva.

In The Nice Guys gli investigatori Holland March e Jackson Healy indagano nella Los Angeles degli anni Settanta sulla scomparsa di Amelia Kuttner.

The Nice Guys, la commedia poliziesca del 2016 diretta da Shane Black con Ryan Gosling e Russell Crowe, è diventata il film più visto di Apple TV negli Stati Uniti. Il risultato è arrivato 28 giorni dopo l’ingresso del titolo nel catalogo statunitense della piattaforma.

In Italia The Nice Guys è disponibile su Mediaset Infinity. Nel 2016 il film non ebbe un grande successo commerciale nelle sale, pur avendo due interpreti di primo piano e un regista molto apprezzato dagli appassionati del genere.

The Nice Guys è nato come pilota di una serie tv

Shane Black e Anthony Bagarozzi hanno concepito The Nice Guys come possibile episodio pilota di una serie televisiva. Il progetto poteva contare su una coppia di protagonisti eccentrici, dialoghi brillanti e una storia ricca di situazioni imprevedibili.

Alla fine gli autori hanno scelto di realizzare un lungometraggio. Con il produttore Joel Silver sono arrivati i due protagonisti, Ryan Gosling e Russell Crowe.

La trama: due investigatori nella Los Angeles degli anni Settanta

The Nice Guys è ambientato nella Los Angeles degli anni Settanta. Holland March e Jackson Healy indagano sulla scomparsa di Amelia Kuttner, un’attivista impegnata contro l’inquinamento, interpretata da Margaret Qualley.

L’indagine sembra semplice all’inizio. Poi diventa un caso più intricato e porta i due a scoprire una rete di interessi e di personaggi poco raccomandabili.

Ryan Gosling interpreta March, un investigatore privato alcolizzato, pasticcione e fuori dagli schemi. Russell Crowe è Healy, un uomo brusco e disilluso, abituato a risolvere i problemi con metodi diretti. Il contrasto tra i due è il motore della commedia, tra battibecchi, inseguimenti e momenti surreali.

Nel cast ci sono anche Kim Basinger, Angourie Rice, Matt Bomer, Keith David e Beau Knapp. La sceneggiatura è firmata da Shane Black e Anthony Bagarozzi, la distribuzione italiana è di Lucky Red.

Perché The Nice Guys vale il recupero a dieci anni dall’uscita

In The Nice Guys Shane Black riprende le atmosfere dei suoi lavori precedenti, da Arma letale a L’ultimo boy scout. A queste aggiunge un umorismo sfacciato e situazioni molto folli.

Dietro le gag, il film racconta anche gli abusi di potere e la determinazione di chi è disposto a tutto pur di proteggere i propri interessi.

Ryan Gosling oggi è una delle star più richieste di Hollywood, dopo produzioni come Barbie e Project Hail Mary e con progetti futuri legati a Lucasfilm. The Nice Guys resta una delle prove più convincenti della sua versatilità comica.

Domande frequenti Dove vedere The Nice Guys in Italia? In Italia The Nice Guys è disponibile su Mediaset Infinity. La distribuzione italiana del film è di Lucky Red. Di cosa parla The Nice Guys? The Nice Guys è ambientato nella Los Angeles degli anni Settanta. Gli investigatori Holland March e Jackson Healy indagano sulla scomparsa di Amelia Kuttner, un’attivista impegnata contro l’inquinamento, e scoprono una rete di interessi e di personaggi poco raccomandabili. Chi sono gli attori di The Nice Guys? Ryan Gosling interpreta Holland March e Russell Crowe interpreta Jackson Healy. Nel cast ci sono anche Margaret Qualley, Kim Basinger, Angourie Rice, Matt Bomer, Keith David e Beau Knapp. The Nice Guys doveva essere una serie tv? Sì, Shane Black e Anthony Bagarozzi hanno concepito The Nice Guys come possibile episodio pilota di una serie televisiva. Alla fine gli autori hanno scelto di realizzare un lungometraggio, uscito nel 2016.

Immagine di repertorio

Fonte: Everyeye Cinema