di Redazione ZON

In sintesi. J.K. Rowling, autrice dei romanzi di Harry Potter, si è detta entusiasta della serie HBO rispondendo a un lettore su X. La prima stagione, Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutta su HBO Max il 25 dicembre 2026, anche in Italia. HBO ha già rinnovato la serie per una seconda stagione.

I punti chiave La prima stagione della serie HBO, Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutta su HBO Max il 25 dicembre 2026 anche in Italia.

J.K. Rowling si è detta entusiasta della serie HBO rispondendo a un lettore su X.

HBO ha rinnovato la serie per una seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, e le riprese sono già in corso.

La serie HBO su Harry Potter dedicherà una stagione a ciascuno dei sette romanzi di J.K. Rowling.

John Lithgow interpreta Albus Silente nella serie HBO su Harry Potter.

J.K. Rowling si è detta entusiasta della serie HBO su Harry Potter, rispondendo a un lettore su X. Il debutto di Harry Potter e la Pietra Filosofale su HBO Max è il 25 dicembre 2026.

La risposta dell’autrice arriva mentre le prime immagini promozionali diffuse da HBO continuano a dividere gli appassionati della saga.

Rowling aveva già promosso la serie nel giugno 2025

Non è la prima volta che J.K. Rowling apprezza pubblicamente il progetto. Nel giugno 2025, dopo aver letto le sceneggiature dei primi due episodi, l’autrice aveva dato un giudizio estremamente positivo sul lavoro degli sceneggiatori.

Già dall’annuncio della serie, nel 2023, Rowling vedeva nel formato televisivo l’occasione di restituire ai romanzi la ricchezza di dettagli che, per ragioni di durata, i film non avevano potuto conservare integralmente.

HBO ha rinnovato la serie per una seconda stagione prima del debutto

Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max, a ottobre ha confermato di aver visto tutti gli episodi della prima stagione. Il dirigente si è dichiarato particolarmente soddisfatto del risultato.

HBO ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione diversi mesi prima dell’uscita della prima. Le riprese di quella seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, sono già in corso, ma HBO non ha ancora comunicato una data di uscita.

Il progetto prevede una stagione per ciascuno dei sette romanzi

La serie HBO su Harry Potter dedicherà una stagione a ognuno dei sette romanzi di J.K. Rowling. Il formato, spiegano i dettagli del progetto, permette di approfondire personaggi e vicende sacrificati negli otto film distribuiti tra il 2001 e il 2011.

Personaggio Attore Albus Silente John Lithgow Minerva McGranitt Janet McTeer Severus Piton Paapa Essiedu Rubeus Hagrid Nick Frost

Per sapere se l’entusiasmo di J.K. Rowling sarà condiviso anche dal pubblico, bisognerà aspettare il 25 dicembre 2026. Quel giorno Harry Potter e la Pietra Filosofale debutta su HBO Max anche in Italia.

Domande frequenti Quando esce la serie di Harry Potter su HBO Max? La prima stagione, Harry Potter e la Pietra Filosofale, debutta su HBO Max il 25 dicembre 2026. La serie è disponibile anche in Italia dalla stessa data. Chi sono gli attori della serie HBO di Harry Potter? John Lithgow interpreta Albus Silente e Janet McTeer interpreta Minerva McGranitt. Paapa Essiedu è Severus Piton e Nick Frost è Rubeus Hagrid. Quante stagioni avrà la serie di Harry Potter di HBO? Il progetto prevede una stagione per ciascuno dei sette romanzi di J.K. Rowling. HBO ha già annunciato la seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, ma non ha ancora comunicato la data di uscita. Cosa ha detto J.K. Rowling sulla serie HBO di Harry Potter? J.K. Rowling si è detta entusiasta della serie rispondendo a un lettore su X. Nel giugno 2025, dopo aver letto le sceneggiature dei primi due episodi, aveva già dato un giudizio estremamente positivo sul lavoro degli sceneggiatori.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste