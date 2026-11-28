di Redazione ZON

In sintesi. La 69ª edizione dello Zecchino d’Oro va in onda da Roma venerdì 4 dicembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti. Il vincitore sarà scelto da due giurie: i 50 bambini della giuria dei piccoli pesano il 70%, gli ospiti della giuria dei grandi il 30%.

I punti chiave La 69ª edizione dello Zecchino d’Oro va in onda venerdì 4 dicembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, con Carlo Conti alla conduzione.

Il voto della giuria dei piccoli, composta da 50 bambini, vale il 70% del risultato dello Zecchino d’Oro 2026; quello della giuria dei grandi vale il 30%.

La giuria dei grandi è presieduta da Sal Da Vinci, vincitore del 76° Festival di Sanremo, e comprende altri otto ospiti.

Lo Zecchino d’Oro 2026 ha 14 canzoni nuove, firmate da 25 autori e interpretate da 23 piccoli cantanti di 12 regioni.

Il numero solidale 45588 per Operazione Pane, la campagna dell’Antoniano, resta attivo dal 24 novembre al 19 dicembre 2026.

La 69ª edizione dello Zecchino d’Oro va in onda venerdì 4 dicembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, in prima serata, con Carlo Conti alla conduzione.

Lo Zecchino d’Oro lascia così la tradizionale collocazione pomeridiana. Conti ne è anche direttore artistico, per il decimo anno consecutivo.

Come funziona il voto: due giurie e un peso diverso

Il vincitore dello Zecchino d’Oro 2026 sarà scelto da due giurie, con un meccanismo che ricorda quello di Sanremo. Il voto dei bambini vale il 70%, quello degli ospiti il 30%.

Giuria Composizione Peso sul voto Giuria dei piccoli 50 bambini da tutta Italia 70% Giuria dei grandi ospiti e amici dell’Antoniano 30%

I piccoli giurati danno voti da sei a dieci, quindi nessuna insufficienza. Conti ha ribadito che si giudicano le canzoni, non i bambini che le cantano.

La giuria dei grandi è presieduta da Sal Da Vinci, vincitore del 76° Festival di Sanremo. Con lui votano Anna Tatangelo, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Cristina D’Avena.

Le 14 canzoni in gara e i piccoli cantanti, anche dalla Campania

In gara ci sono 14 canzoni nuove, firmate da 25 autori. Tra loro ci sono Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti e lo psicoterapeuta Alberto Pellai.

I brani sono interpretati dal vivo da 23 piccoli cantanti di 12 regioni, tra cui la Campania, più una solista di New York. Li accompagna il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini. I temi vanno da amicizia e sogni al rispetto per l’ambiente, dall’affetto tra fratelli al diritto alla pace.

Perché Carlo Conti ironizza sull’orario di inizio

Durante la conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti si è detto soddisfatto dello spazio dato dalla Rai allo Zecchino d’Oro. Poi ha scherzato sull’orario: «Magari inizia un po’ tardino, ma non possiamo avere tutto nella vita».

Conti ha aggiunto che il venerdì può aiutare i bambini che il sabato non devono andare a scuola. La campagna promozionale richiama quella da lui usata a Sanremo, con lo slogan «Tutti cantano Sanremo» in versione rinnovata.

Lo spettacolo, il trasloco a Roma e la solidarietà

Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna è in ristrutturazione e la manifestazione vi tornerà nel 2027, con la settantesima edizione.

La serata rende omaggio alla storia del festival. Gli ospiti in giuria reinterpretano con il Piccolo Coro brani come «Quarantaquattro gatti» e «Il coccodrillo come fa?». Sal Da Vinci canta anche un brano del suo nuovo album natalizio, e torna Topo Gigio con il suo ultimo brano.

Il repertorio dello Zecchino d’Oro conta 874 canzoni. Per questa edizione ne sono arrivate 750 in risposta al bando, un record.

Per l’accessibilità ci sono sottotitoli e audiodescrizione. Su RaiPlay gli interventi del conduttore e le interviste sono anche in Lingua dei Segni Italiana.

Il festival sostiene Operazione Pane, la campagna dell’Antoniano a favore di 20 mense francescane in Italia e 5 all’estero. Si può donare con una telefonata o un sms al 45588, diffuso sui canali Rai dal 29 novembre al 5 dicembre 2026. Il numero resta attivo dal 24 novembre al 19 dicembre 2026.

Domande frequenti Quando va in onda lo Zecchino d’Oro 2026? La 69ª edizione dello Zecchino d’Oro va in onda venerdì 4 dicembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay. Lo Zecchino d’Oro lascia così la tradizionale collocazione pomeridiana e passa alla prima serata. La conduzione è di Carlo Conti. Come funziona il voto allo Zecchino d’Oro 2026? Il vincitore è scelto da due giurie con un meccanismo che ricorda quello di Sanremo. Il voto della giuria dei piccoli, formata da 50 bambini di tutta Italia, vale il 70%. Il voto della giuria dei grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, vale il 30%. Chi sono i giurati ospiti dello Zecchino d’Oro 2026? La giuria dei grandi è presieduta da Sal Da Vinci, vincitore del 76° Festival di Sanremo. Votano con lui Anna Tatangelo, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Cristina D’Avena. Da dove va in onda lo Zecchino d’Oro 2026? Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna è in ristrutturazione e la manifestazione vi tornerà nel 2027, con la settantesima edizione. Come si dona a Operazione Pane con lo Zecchino d’Oro? Si può donare con una telefonata o un sms al numero solidale 45588. Il numero è diffuso sui canali Rai dal 29 novembre al 5 dicembre 2026 e resta attivo dal 24 novembre al 19 dicembre 2026. La campagna dell’Antoniano sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 all’estero.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Spettacolo.eu · Il Resto del Carlino · Zazoom Social News