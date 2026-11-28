di Redazione ZON

In sintesi. Il debutto dell’Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli, previsto su Canale 5 il 21 dicembre 2026, è saltato. Secondo la ricostruzione di Davide Maggio, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE, ha deciso lo stop dopo aver visionato parte del materiale. Mediaset non ha annunciato alcuna cancellazione; tra le ipotesi c’è lo streaming su Mediaset Infinity.

I punti chiave La prima puntata dell’Isola dei Famosi, prevista il 21 dicembre 2026 su Canale 5, è saltata.

Secondo Davide Maggio, Pier Silvio Berlusconi ha fermato il debutto dopo aver visionato parte del materiale montato.

Le riprese dell’Isola dei Famosi sono durate 41 giorni e si sono svolte nelle Filippine.

L’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli non prevede diretta, studio né televoto settimanale.

Mediaset non ha annunciato la cancellazione dell’Isola dei Famosi; tra le ipotesi c’è la distribuzione solo in streaming su Mediaset Infinity.

L’Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli non debutterà prima di Natale: la puntata prevista il 21 dicembre 2026 salta, come rivelato da Davide Maggio, per volontà di Pier Silvio Berlusconi.

Perché Pier Silvio Berlusconi avrebbe fermato la messa in onda

Secondo la ricostruzione, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE, ha deciso lo stop dopo aver visionato parte del materiale montato. La scelta avrebbe provocato forti tensioni con Banijay Italia, la società che produce il reality. I tentativi di Banijay Italia di mantenere il programma in onda durante le feste non hanno avuto successo.

L’11 novembre 2026, a Cologno Monzese, Berlusconi aveva definito la nuova Isola «una formula molto sperimentale» e un progetto capace di rendere il programma più economico. In quell’occasione aveva ammesso di non aver ancora visto il prodotto finito: «Prima vediamo il prodotto, poi decideremo».

Sulla messa in onda a dicembre, Berlusconi aveva invitato alla prudenza. Aveva ricordato il valore commerciale delle settimane prima di Natale e la presenza in palinsesto di altri appuntamenti, tra cui This Is Me e lo spettacolo di Giorgio Panariello.

Le due date saltate: il 4 e il 21 dicembre

Il reality sarebbe stato inserito nel palinsesto di Canale 5 a partire dal 4 dicembre e poi spostato a lunedì 21 dicembre. Anche la seconda data è saltata.

Data Cosa era previsto Situazione attuale 4 dicembre 2026 Prima data indicata per il debutto su Canale 5 Occupata da Il Gattopardo, come comunicato da Mediaset Infinity 21 dicembre 2026 Seconda data, con la prima puntata Saltata; l’azienda non l’aveva mai annunciata

La serie Il Gattopardo ha come interpreti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Mediaset non ha annunciato ufficialmente la cancellazione dell’Isola dei Famosi.

Cosa cambia per Lucarelli e per il formato del reality

Selvaggia Lucarelli, alla sua prima esperienza da conduttrice, e l’inviato Alvin erano stati presentati da Mediaset il 5 giugno 2026. Le riprese, durate 41 giorni, si sono svolte nelle Filippine.

Questa edizione non prevede diretta, studio né televoto settimanale. Le puntate sono già registrate e montate.

Tra le ipotesi in valutazione c’è una distribuzione solo in streaming su Mediaset Infinity, invece della prima serata di Canale 5. Il piano alternativo potrebbe modificare anche la durata del programma.

Al Festival dello Spettacolo di Milano, Lucarelli aveva parlato di un cast «stellare» e di un debutto imminente. Aveva raccontato anche i suoi dubbi iniziali: «Quando mi è stato proposto di fare la conduttrice io ho detto al mio agente: ma io non so se sono capace». Sul gruppo dei concorrenti aveva detto: «Non sembrava fossero lì da due o tre giorni, ma da sei mesi».

Nelle ultime settimane erano circolate versioni opposte sul montaggio. Alcune indiscrezioni descrivevano un risultato poco convincente, rimaneggiato con numerosi interventi. Il regista Alessio Pollacci ha smentito categoricamente questa ricostruzione.

Domande frequenti Quando inizia l’Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli? Al momento l’Isola dei Famosi non ha una data di debutto. La puntata prevista il 21 dicembre 2026 è saltata, mentre la prima data indicata, il 4 dicembre 2026, è occupata da Il Gattopardo, come comunicato da Mediaset Infinity. Perché l’Isola dei Famosi non va in onda il 21 dicembre? Secondo la ricostruzione di Davide Maggio, la puntata è saltata per volontà di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE, dopo la visione di parte del materiale montato. La scelta avrebbe provocato forti tensioni con Banijay Italia, la società che produce il reality. L’Isola dei Famosi con Lucarelli è stata cancellata? No, Mediaset non ha annunciato alcuna cancellazione dell’Isola dei Famosi. Tra le ipotesi in valutazione c’è una distribuzione solo in streaming su Mediaset Infinity, invece della prima serata di Canale 5. Dove è stata girata l’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli? L’Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli è stata girata nelle Filippine, con riprese durate 41 giorni. Questa edizione non prevede diretta, studio né televoto settimanale, e le puntate sono già registrate e montate.

Immagine di repertorio

Fonte: Today · Zazoom Social News · bigodino.it · Newsroom Italia