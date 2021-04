Dopo i tre anticipi del sabato, la Serie A riparte con cinque match domenicali prima dei Monday Night. Le probabili formazioni

Probabili formazioni Serie A. – Il sabato del massimo campionato ha regalato le vittorie di Genoa, Crotone e Sassuolo, oggi si disputano altre 5 partite del 33º turno prima dei match del lunedì tra Torino-Napoli e Lazio-Milan.

Benevento-Udinese

Il lunch-match che apre la domenica della Serie A si disputa al “Vigorito”. I sanniti sentono il fiato sul collo del Cagliari, distante appena tre lunghezze e vogliono la vittoria per scacciare il pericolo retrocessione. I friulani sono in posizione tranquilla ma una vittoria non guasterebbe, per non rischiare nel finale. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina-Juventus

Al “Franchi” va in scena la sfida tra due grandi rivali del calcio italiano. I Viola vogliono continuare la ‘fuga’ dalle zone basse e sognano il colpaccio contro i bianconeri che manca dal 2016. Invece Pirlo e soci cercano una vittoria per mettere pressione a Napoli, Milan e Atalanta in zona Champions. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter-Hellas Verona

A San Siro, la capolista chiede strada dopo due pareggi consecutivi che sono stati però indolore, visti i risultati dagli altri campi. Di fronte c’è la squadra di Juric che non vive un periodo “in” e nelle sfide contro le big prova cercherà di regalare la sorpresa. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari-Roma

Alla “Sardegna Arena” di fronte due squadre che hanno bisogno di punti. I giallorossi – con la testa a Manchester per la semifinale di Europa League – non vogliono sprofondare e dire addio alla Champions. I sardi – senza Nainggolan – rivitalizzati dalle ultime due vittorie consecutive ed in corsa per la salvezza. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta-Bologna

Chiude la domenica di Serie A la sfida del Gewiss Stadium. Dopo lo stop contro la Roma, la Dea punta a ripartire e sogna il 2° posto in classifica mentre i felsinei – ormai tranquilli per la zona salvezza – puntano ad essere una mina vagante. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI